Vandœuvre-lès-Nancy MJC CS Nomade Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Théâtre participatif : Covid, savoir, pouvoir, croire MJC CS Nomade Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

Théâtre participatif : Covid, savoir, pouvoir, croire MJC CS Nomade, 8 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. Fête de la science 06 – 08 octobre

MJC CS Nomade MJC Centre Social Nomade. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 14h00 Nous avons tous vécu une expérience face à la pandémie qui nous a touché. Celle-ci nous a souvent obligé à naviguer entre scientifiques, politiques, rumeurs, faits, croyances… Une marée d’informations dans laquelle chacun a pu parfois se noyer. La compagnie Crache-Texte propose un temps d’échange théâtral pour libérer notre parole et nous mettre face à nos contradictions. A partir d’une même saynète, chacun sera amené à jouer un rôle, parfois le sien, parfois celui de l’autre. A refaire la scène ou la modifier. Un temps pour écouter l’autre, s’écouter soi, apprendre ou désapprendre tous ensemble. Grand Est>Meurthe-et-Moselle

MJC CS Nomade 8 rue de Norvège 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 54500 organisateur : http://mjc-nomade.fr/ MJC CS Nomade

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu MJC CS Nomade Adresse 8 rue de Norvège 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville MJC CS Nomade Vandœuvre-lès-Nancy