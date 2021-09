Vandœuvre-lès-Nancy MJC CS Nomade Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Sol vivant et biodiversité MJC CS Nomade Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

Sol vivant et biodiversité MJC CS Nomade, 8 octobre 2021, Vandœuvre-lès-Nancy. Fête de la science 08 octobre

MJC CS Nomade MJC Centre Social Nomade. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Le vendredi 8 octobre, l’ensemble de la promo des futurs ingénieurs agronomes en 3ème année Sciences et Génie de l’Environnement de l’ENSAIA proposent plusieurs ateliers autour du sol, du compost et de la biodiversité Grand Est>Meurthe-et-Moselle

MJC CS Nomade 8 rue de Norvège 54500 Vandœuvre-lès-Nancy 54500 organisateur : http://mjc-nomade.fr/ MJC CS Nomade

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu MJC CS Nomade Adresse 8 rue de Norvège 54500 Vandœuvre-lès-Nancy Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville MJC CS Nomade Vandœuvre-lès-Nancy