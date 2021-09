Millau MJC/CREA Aveyron, Millau de l’émotion de la découverte à la découverte des émotions MJC/CREA Millau Catégories d’évènement: Aveyron

mercredi 06 octobre – 14h00 Différents ateliers participatifs et créatifs seront présent dans la cour du CREA ainsi que dans les bâtiments.

Au programme, Création d’une grande fresque collective pour imager les émotions qui nous traversent lors des découvertes que nous faisons, Conférence interactive pour (re)découvrir l’espace et les astres qui nous entourent ainsi qu’étonnement garanti en observant les facettes cachées du soleil…

Sans oublier tout un panel d’animations qui nous poussent à la découverte et à l’expression des émotions qui nous traversent! Occitanie>Aveyron

MJC/CREA 10 Boulevard Sadi Carnot 12100 Millau 12100 organisateur : MJC/CREA

