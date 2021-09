L'Isle-Jourdain MJC Champ Libre L'Isle-Jourdain, Vienne Petite graine deviendra verte MJC Champ Libre L'Isle-Jourdain Catégories d’évènement: L'Isle-Jourdain

Vienne

Petite graine deviendra verte MJC Champ Libre, 5 octobre 2021, L'Isle-Jourdain. Fête de la science 05 octobre

MJC Champ Libre MJC Champ Libre. Réservation obligatoire En présentiel Scolaires. Les végétaux sont des êtres vivants. Certains d’entre eux peuvent survivre dans des conditions extrêmes, nous prouvant ainsi leurs fabuleuses facultés d’adaptation.

Cet atelier vous permet de découvrir l’univers fascinant des végétaux pour comprendre que leur présence sur terre est indispensable à la vie sur notre planète.

Sur les conseils d’un animateur, vous apprenez quelles sont les conditions qui permettront à votre plantation de s’épanouir. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

MJC Champ Libre Allée de la Closeraie 86150 organisateur : MJC Champ Libre

