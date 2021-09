L'Isle-Jourdain MJC Champ Libre L'Isle-Jourdain, Vienne Le monde des insectes MJC Champ Libre L'Isle-Jourdain Catégories d’évènement: L'Isle-Jourdain

Vienne

Le monde des insectes MJC Champ Libre, 5 octobre 2021, L'Isle-Jourdain.

Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 18h30 Atelier par l’Espace Pierre-Mendès-France

Lors de cet atelier l’animateur présente les insectes, leurs particularités, leur mode de vie ou encore leur alimentation.

Puis les participants découvrent un élevage d’insectes. Ils peuvent les manipuler et ainsi mieux les apprivoiser.

Enfin, nous verrons qui sont les insectes, plutôt amis ou ennemis de l’Homme. Nouvelle-Aquitaine>Vienne

MJC Champ Libre Allée de la Closeraie 86150

Détails Catégories d’évènement: L'Isle-Jourdain, Vienne Autres Lieu MJC Champ Libre Adresse Allée de la Closeraie Ville L'Isle-Jourdain lieuville MJC Champ Libre L'Isle-Jourdain