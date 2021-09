Castelnau-le-Lez MJC Centre André Malraux Castelnau-le-Lez, Hérault DECOUVERTES EXTRAORDINAIRES MJC Centre André Malraux Castelnau-le-Lez Catégories d’évènement: Castelnau-le-Lez

Hérault

DECOUVERTES EXTRAORDINAIRES MJC Centre André Malraux, 21 octobre 2021, Castelnau-le-Lez. Fête de la science 05 – 21 octobre

MJC Centre André Malraux MJC Centre André Malraux Castelanu-le-Lez. Entrée libre En présentiel Grand public.

jeudi 21 octobre – 09h00 Fête de la Science : Découvertes extraordinaires

Expositions, ateliers, rencontres avec des experts et pièces de théâtre vous font découvrir l’histoire de découvertes scientifiques extraordinaires et leur processus de recherches parfois insolites. Exposition « Sciences Machina » de l’INSERM en entrée libre du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h

Inauguration le jeudi 7 octobre 2021 à 18h30 au Centre André Malraux suivie d’une animation Impro théâtrales sur le thème par les Démons du M.I.D.I

Octobre (date à définir) : « Stellina, l’histoire d’un télescope innovant » par Cyril Dupuy-Sistel fondateur de Vaonis.

Jeudi 14 octobre à 18h30 : Projection Biopic à la Médiathèque Aimé Césaire de Castelnau le Lez

Samedi 16 et dimanche 17 octobre : Représentation de théâtre de la pièce « Selon une étude » de Julien Darve par la Cie Galilée 3.0

En partenariat avec la librairie Le Toucan rêveur Occitanie>Hérault

MJC Centre André Malraux 10 avenue de la Moutte 34170 organisateur : mjc-castelnau.fr MJC Centre André Malraux

