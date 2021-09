Menton Mission Locale Est 06 Alpes-Maritimes, Menton Initiation au développement web Mission Locale Est 06 Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Initiation au développement web Mission Locale Est 06, 7 octobre 2021, Menton. Fête de la science 07 octobre

Mission Locale Est 06 Epitech Nice. En présentiel Grand public.

jeudi 07 octobre – 14h00 Atelier développement web {découverte de l’HTML5}

Le HTML est un langage permettant de structurer une page web, de mettre en forme son contenu, d’inclure des ressources multimédia et bien plus encore… L’objectif de cet atelier sera de comprendre le langage et de créer un site internet web.

Le Coding Club est un atelier qui permet aux jeunes de s’initier à la programmation et au développement informatique. Les sessions sont animées par des étudiants Epitech, de façon ludique à travers des activités variées, comme le développement de jeux vidéo, la résolution d’énigmes sur la cybersécurité, etc… Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Mission Locale Est 06 67 Avenue Cernuschi 06500 Menton 06500 organisateur : https://www.epitech.eu/fr Mission Locale Est 06

