Initiation à la biologie marine grâce à la plongée sous-marine MIRANDE, 8 octobre 2021, Mirande. Fête de la science 07 – 08 octobre

MIRANDE Bertrand LHERM. Entrée libre En présentiel Scolaires. 3 thèmes sont abordés dans une exposition :

– La plongée sous-marine (matériel et règles la gouvernant)

– La biologie marine (présentation d’espèces particulières et classement des espèces)

– La préservation du milieu marin avec notamment l’exemple de la Réserve de Cerbère-Banyuls

Un atelier interactif destiné aux scolaires est mis en place avec un quiz lumineux et sonore construit par les élèves. Occitanie>Gers

