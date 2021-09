Argentan MF Tech Argentan, Orne Visitons l’artisanat : MFTech MF Tech Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Visitons l’artisanat : MFTech MF Tech, 5 octobre 2021, Argentan. Fête de la science 05 octobre

MF Tech Pôle ATEN – CMA Normandie. Réservation obligatoire En présentiel Grand public;Scolaires.

mardi 05 octobre – 10h00 à 11h30 Implantée à Argentan (61), MFTech oeuvre dans le domaine de l’enroulement filamentaire. Elle conçoit des machines robotisées, prototype et fabrique des tubes en matériaux composites ultra-résistants. Normandie>Orne

MF Tech 2 Route de Sées 61200 Argentan 61200 organisateur : http://pole-aten.fr/ MF Tech

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu MF Tech Adresse 2 Route de Sées 61200 Argentan Ville Argentan lieuville MF Tech Argentan