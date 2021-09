Montauban-de-Bretagne Médiathèque Yves Delahaie Ille-et-Vilaine, Montauban-de-Bretagne Ateliers police scientifique Médiathèque Yves Delahaie Montauban-de-Bretagne Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montauban-de-Bretagne

Ateliers police scientifique Médiathèque Yves Delahaie, 2 octobre 2021, Montauban-de-Bretagne. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque Yves Delahaie Médiathèque municipale Yves Delahaie. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 à 12h30

samedi 02 octobre – 14h00 à 16h30 Les enfants vont relever des empreintes et des indices, analyser des cheveux au microscope, décrypter des messages codés et surtout élucider une sombre affaire !

Animation pour les 8-12 ans. Bretagne>Ille-et-Vilaine

Médiathèque Yves Delahaie Rue de Beaudouin 35360 Montauban-de-Bretagne 35360 organisateur : Médiathèque Yves Delahaie

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montauban-de-Bretagne Autres Lieu Médiathèque Yves Delahaie Adresse Rue de Beaudouin 35360 Montauban-de-Bretagne Ville Montauban-de-Bretagne lieuville Médiathèque Yves Delahaie Montauban-de-Bretagne