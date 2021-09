Charleville-Mézières Médiathèque Voyelles Ardennes, Charleville-Mézières La science se livre Médiathèque Voyelles Charleville-Mézières Catégories d’évènement: Ardennes

La science se livre Médiathèque Voyelles, 9 octobre 2021, Charleville-Mézières. Fête de la science 05 – 09 octobre

Médiathèque Voyelles MCL Ma Bohème. Réservation conseillée En présentiel Grand public;Scolaires.

mercredi 06 octobre – 10h00

samedi 09 octobre – 10h00 La Médiathèque Voyelles met en avant divers ouvrages scientifiques illustrant la place capitale des livres pour montrer que la Science ne laisse pas indifférent et qu’elle peut être source d’émotion

pour le chercheur

pour le grand public et les scolaires, lors d’une découverte ponctuant une recherche : émulation de la recherche, plaisir de la réussite !



Différentes thématiques seront présentées :

corps humain : mouvements, son et audition

système solaire, fusées, lumière, l’air

arts et sciences

Grand Est>Ardennes

Médiathèque Voyelles 2 Place Jean Félix 08000 Charleville-Mézières 08000 organisateur : http://www.mclmaboheme.com Médiathèque Voyelles

