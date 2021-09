Paris Médiathèque Violette Leduc Paris Regard(s) sur l’histoire des représentations médicales Médiathèque Violette Leduc Paris Catégorie d’évènement: Paris

Regard(s) sur l’histoire des représentations médicales Médiathèque Violette Leduc, 9 octobre 2021, Paris. Fête de la science 09 octobre

Médiathèque Violette Leduc Bibliocité pour les bibliothèques de la Ville de Paris. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 15h00 à 16h30 Cette conférence se propose de revenir sur cette importante tradition liée à l’image du corps et de ses maladies. Elle est aussi l’occasion de s’interroger sur les différentes manières de montrer les pathologies et également d’aborder la question des musées dédiés à la médecine. De la spectacularisation à outrance, au discours savant d’histoire des sciences, en passant par la vulgarisation positiviste, les différentes collections liées à la médecine permettent de questionner le rôle de ce patrimoine si particulier ainsi que sa place dans la culture visuelle. Île-de-France>Paris

Médiathèque Violette Leduc 20 Rue Faidherbe 75011 Paris 75011 organisateur : Médiathèque Violette Leduc

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Médiathèque Violette Leduc Adresse 20 Rue Faidherbe 75011 Paris Ville Paris lieuville Médiathèque Violette Leduc Paris