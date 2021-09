La Rochelle Médiathèque Villeneuve Les Salines Charente-Maritime, La Rochelle L’Arctique change de couleurs Médiathèque Villeneuve Les Salines La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

L’Arctique change de couleurs Médiathèque Villeneuve Les Salines, 6 octobre 2021, La Rochelle. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque Villeneuve Les Salines Christian GOICHON. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Partez à la découverte des mondes polaires et des expéditions de l’association Unu Mondo Expedition. L’arctique change de couleurs, quelles sont les conséquences et comment les limiter ?

Thèmes abordés : Mondes polaires, changements climatiques, éco-gestes Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Médiathèque Villeneuve Les Salines Place du 14 juillet Villeneuve les Salines 17000 La Rochelle 17000 organisateur : Médiathèque Villeneuve Les Salines

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Médiathèque Villeneuve Les Salines Adresse Place du 14 juillet Villeneuve les Salines 17000 La Rochelle Ville La Rochelle lieuville Médiathèque Villeneuve Les Salines La Rochelle