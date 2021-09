Saint-Étienne médiathèque tréfilerie Loire, Saint-Étienne Voyage du robot Cubetto dans l’espace médiathèque tréfilerie Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Voyage du robot Cubetto dans l’espace médiathèque tréfilerie, 6 octobre 2021, Saint-Étienne. Fête de la science 06 octobre

médiathèque tréfilerie Fête de la science Loire. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h00

mercredi 06 octobre – 11h00 Participez à un atelier ludique pour comprendre et appréhender la programmation à destination d’enfants de 5 à 8 ans Auvergne-Rhône-Alpes>Loire

médiathèque tréfilerie 1 Avenue du Pilat 42100 Saint-Étienne 42000 organisateur : médiathèque tréfilerie

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu médiathèque tréfilerie Adresse 1 Avenue du Pilat 42100 Saint-Étienne Ville Saint-Étienne lieuville médiathèque tréfilerie Saint-Étienne