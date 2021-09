Segonzac Médiathèque Segonzac Charente, Segonzac Chimie des couleurs Médiathèque Segonzac Segonzac Catégories d’évènement: Charente

mercredi 13 octobre – 10h30

Médiathèque Segonzac Nadine Honion. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 13 octobre – 10h30 Chaque enfant fait son mélange et obtient des résultats étonnants.

Une production de Récréasciences – Limoges. Nouvelle-Aquitaine>Charente

