samedi 02 octobre – 10h00 à 11h30 Le joli livre du paléontogue norvégien Jorn Hurum, illustré par Esther Van Hulsen « Ida, l’extraordinaire histoire d’un primate vieux de 47 millions d’année » a été adapté en conte par Susanna Melis, géologue, médiatrice scientifique et conteuse.

Nous y découvrirons la vie de ce petit primate et l’accident qui a conduit à sa découverte en Allemagne dans les années 80.

Le conte est à savourer à partir de 5 ans, il sera suivi d’un atelier découverte de la paléontologie (à partir de 7 ans) pendant lequel les enfants pourront manipuler des fossiles…

