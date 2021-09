Saint-Péray Médiathèque Rhône Crussol de Saint-Péray Ardèche, Saint-Péray L’homme préhistorique : exposition Médiathèque Rhône Crussol de Saint-Péray Saint-Péray Catégories d’évènement: Ardèche

samedi 09 octobre – 09h30 L’Homme préhistorique est notre exposition itinérante reprenant les grandes étapes de l’évolution des préhommes et des Hommes. Illustrée par quelques fossiles issus de nos collections et des reproductions de crânes, l’exposition permet de découvrir l’univers passionant de l’archéologie et de la paléontologie humaine.

Cet outil permet de découvrir le métier d’archéologue et, dans le cadre de la thématique nationale, l’émotion de la découverte, de donner envie d’en savoir plus sur les techniques de nos ancêtres.

L'exposition est à découvrir à la médiathèque à partir du 20 septembre jusqu'au 9 octobre.

