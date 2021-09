Saint-Péray Médiathèque Rhône Crussol de Saint-Péray Ardèche, Saint-Péray À la découverte de l’archéologie, une science d’émotion ! Médiathèque Rhône Crussol de Saint-Péray Saint-Péray Catégories d’évènement: Ardèche

Fête de la science 28 septembre

Réservation conseillée En présentiel Grand public.

mardi 28 septembre – 20h00 à 21h30 Ce scientifique, archéologue départemental (Ardèche), paléontologue associé à la Grotte Chauvet 2, a fouillé de nombreux sites dont le réseau Ursus à Soyons ou les grottes à ours situées à Chateaubourg.

Il évoquera avec nous son parcours d’archéologue mais aussi les recherches du service archéologique du département car l’archéologie préventive est souvent une source de grandes émotions, avec la découverte de vestiges exceptionnels là où on n’en attendait pas vraiment… Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

