Le Visionnaire, le Philosophe et les Aquoibonnistes Médiathèque Rhône-Crussol de Guilherand-Granges, 5 octobre 2021, Guilherand-Granges. Fête de la science 05 octobre

Médiathèque Rhône-Crussol de Guilherand-Granges Médiathèque de Guilherand-Granges. Entrée libre En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 20h00 Cette conférence théâtralisée, dialectique et humoristique nous donne des repères à l’aide de tableaux clairs qui nous permettent de mesurer notre impact individuel sur le réchauffement climatique. Elle s’inspire, notamment de la démarche du scénario Négawatt : Sobriété Efficacité Energies renouvelables. Elle se veut concrète et inspirante dans nos gestes du quotidien.

Scénario (texte et tableaux) : Anne-Marie FOIN Mise en scène : Fabienne Chazel de la “Compagnie Tout Cour”

Acteurs : Dominique et Ghyslaine Perrin, Jean-Christophe Chazel , Serge et Anne-Marie Foin, Maelle Lepenhuizic

En partenariat avec l’UPAVAL https://www.upaval.com/ Auvergne-Rhône-Alpes>Ardèche

Médiathèque Rhône-Crussol de Guilherand-Granges 90 Rue Christophe Colomb 07500 Guilherand-Granges 07500 organisateur : Médiathèque Rhône-Crussol de Guilherand-Granges

