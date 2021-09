Revel-Tourdan Médiathèque Revel Tourdan Isère, Revel-Tourdan Les illusions d’optiques Médiathèque Revel Tourdan Revel-Tourdan Catégories d’évènement: Isère

Revel-Tourdan

Les illusions d’optiques Médiathèque Revel Tourdan, 8 octobre 2021, Revel-Tourdan. Fête de la science 08 octobre

Médiathèque Revel Tourdan Réseau éCumes Médiathèques. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

vendredi 08 octobre – 16h30 à 18h00 A partir d’expériences, les participants exploreront les mécanismes du cerveau qui n’est pas notre allié le plus fiable. Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

Médiathèque Revel Tourdan Montée du Château 38270 Revel-Tourdan 38270 organisateur : https://www.reseau-ecume.fr/ Médiathèque Revel Tourdan

Détails Catégories d’évènement: Isère, Revel-Tourdan Autres Lieu Médiathèque Revel Tourdan Adresse Montée du Château 38270 Revel-Tourdan Ville Revel-Tourdan lieuville Médiathèque Revel Tourdan Revel-Tourdan