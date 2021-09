Mondeville Médiathèque Quai des Mondes Calvados, Mondeville Cieux sous tension, le documentaire Médiathèque Quai des Mondes Mondeville Catégories d’évènement: Calvados

Mondeville

Cieux sous tension, le documentaire Médiathèque Quai des Mondes, 2 octobre 2021, Mondeville. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque Quai des Mondes Médiathèque Quai des Mondes. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h30 Au printemps 2018, Basile Ducournau, Christophe Asselin et Julien Batard, se sont lancés sur la route des orages américains. Si cette traque dans la Tornado Alley leur a donné bien du fil à retordre et demandé beaucoup de patience, elle leur a aussi offert des tumultes incroyables et des images sublimes.

Vous pourrez les découvrir dans ce court-métrage avant d’en échanger avec leur talentueux auteur. Normandie>Calvados

Médiathèque Quai des Mondes 4 Rue Calmette 14120 Mondeville 14120 organisateur : https://fr-fr.facebook.com/QuaidesMondes.Mondeville/ Médiathèque Quai des Mondes

