Quand le ciel se déchaîne Médiathèque Quai des Mondes, 9 octobre 2021, Mondeville.

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 14h30 à 16h00 Que se passe-t-il quand le ciel gronde et que l’orage arrive ? Qu’est-ce qu’il se joue dans l’atmosphère quand se forment et qu’éclatent des phénomènes météorologiques violents?

Alexis Goulet, médiateur scientifique, vous l’explique en tout simplicité lors de cette conférence tout public. Normandie>Calvados

Médiathèque Quai des Mondes 4 Rue Calmette 14120 Mondeville

