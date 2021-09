Igny Médiathèque Pierre Seghers Essonne, Igny Apprenez à coder ! Médiathèque Pierre Seghers Igny Catégories d’évènement: Essonne

Igny

Apprenez à coder ! Médiathèque Pierre Seghers, 2 octobre 2021, Igny. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque Pierre Seghers Igny. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 14h30 à 15h00

samedi 02 octobre – 15h00

samedi 02 octobre – 15h00

samedi 02 octobre – 15h30 à 16h00 Un atelier pour découvrir le codage informatique en s’amusant ! Sphero Mini, c’est une petite balle hyper technologique de la taille d’une balle de ping-pong. Jeux, fun, codage, challenge… Voilà ce que vous pourrez découvrir avec Sphero ! Île-de-France>Essonne

Médiathèque Pierre Seghers 6 Rue Ambroise Croizat 91430 Igny 91430 organisateur : https://mediatheques.paris-saclay.com Médiathèque Pierre Seghers

