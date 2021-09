Louverné Médiathèque municipale de Louverné Louverné, Mayenne Entendre le monde: à la découverte du son Médiathèque municipale de Louverné Louverné Catégories d’évènement: Louverné

Mayenne

Entendre le monde: à la découverte du son Médiathèque municipale de Louverné, 9 octobre 2021, Louverné. Fête de la science 06 – 09 octobre

Médiathèque municipale de Louverné Médiathèque de Louverné. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 à 15h30

mercredi 06 octobre – 16h00 à 17h30

samedi 09 octobre – 10h30 à 12h00 Quand le scientifique s’intéresse à la musique… Qu’est-ce qu’un son ? Comment parvient-il à vos oreilles ? Son aigu, son grave, quelle différence ? Venez expérimenter à la médiathèque de Louverné ! Pays de la Loire>Mayenne

Médiathèque municipale de Louverné Rue Auguste Renoir 53950 Louverné 53950 organisateur : Médiathèque municipale de Louverné

Détails Catégories d’évènement: Louverné, Mayenne Autres Lieu Médiathèque municipale de Louverné Adresse Rue Auguste Renoir 53950 Louverné Ville Louverné lieuville Médiathèque municipale de Louverné Louverné