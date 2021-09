La Garde Médiathèque municipale de La Garde La Garde, Var “Galilée à la plage”, la passion de l’ Astronomie avec Arnaud Cassan Médiathèque municipale de La Garde La Garde Catégories d’évènement: La Garde

"Galilée à la plage", la passion de l' Astronomie avec Arnaud Cassan Médiathèque municipale de La Garde, 5 octobre 2021, La Garde.

Médiathèque municipale de La Garde Médiathèque municipale de La garde. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 18h30 Installez-vous confortablement et laissez-vous guider par Arnaud Cassan à la découverte de notre Univers et de ses explorateurs. De Galilée à la découverte des exoplanètes, Arnaud Cassan dresse le portrait de l’univers tel que nous le connaissons aujourd’hui et nous fera partager cette passion pour l’astronomie qui a fait du jeune gardéen qu’il était, un chercheur à l’institut d’astrophysique de Paris.

L’auteur de “Galilée à la plage”, paru aux éditions Dunod, dédicacera son livre à l’issue de la rencontre. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Var

Médiathèque municipale de La Garde Avenue Charles-Sandro 83130 La Garde

