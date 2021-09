Villebon-sur-Yvette Médiathèque Municipale Essonne, Villebon-sur-Yvette Thymio le robot Médiathèque Municipale Villebon-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Villebon-sur-Yvette

Thymio le robot Médiathèque Municipale, 6 octobre 2021, Villebon-sur-Yvette. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque Municipale Médiathèque municipale de Villebon-sur-Yvette. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h30 à 12h00

mercredi 06 octobre – 14h30 à 16h00 Avec son interface graphique colorée, le robot mobile Thymio initie les plus jeunes à la programmation. C’est un robot programmable open source, idéal pour accompagner les jeunes dans l’ère du numérique. Île-de-France>Essonne

Médiathèque Municipale 94 Rue des Maraichers 91140 Villebon-sur-Yvette 91140 organisateur : Médiathèque Municipale

