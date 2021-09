La Rochelle Médiathèque Michel Crépeau Charente-Maritime, La Rochelle “IMAGES DE LA NATURE” Médiathèque Michel Crépeau La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Rochelle

"IMAGES DE LA NATURE" Médiathèque Michel Crépeau, 8 octobre 2021, La Rochelle. Fête de la science 08 octobre

Médiathèque Michel Crépeau Christian GOICHON. Entrée libre En présentiel Scolaires. Venez découvrir des films animaliers qui sortent des sentiers battus !

Les étudiants de l’Institut Francophone de Cinéma Animalier (IFFCAM) ont concocté une séance de projection de leurs meilleurs films. Ils vous proposent une immersion dans la nature, de vous questionner sur notre rapport au monde vivant et à l’écologie. Une discussion avec les réalisateurs est prévue après les films, afin d’en savoir plus sur leur travail de tournage et leur motivation ! Nouvelle-Aquitaine>Charente-Maritime

Médiathèque Michel Crépeau Avenue Michel Crépeau 17000 La Rochelle 17000 organisateur : Médiathèque Michel Crépeau

