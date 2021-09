Nogent-sur-Oise Médiathèque Maurice Schumann Nogent-sur-Oise, Oise Ch’im qui rit Médiathèque Maurice Schumann Nogent-sur-Oise Catégories d’évènement: Nogent-sur-Oise

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h30 à 16h00 Les petits savants se familiariseront avec les produits chimiques, leurs réactions et leurs dangers. L’atelier se compose de réactions chimiques amusantes. Hauts-de-France>Oise

