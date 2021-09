Rouffach Médiathèque - Ludothèque "Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux" Haut-Rhin, Rouffach Partez à la découverte des étoiles grâce au Planétarium Médiathèque – Ludothèque “Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux” Rouffach Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Médiathèque – Ludothèque "Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux" Rouffach. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 10h30

mercredi 06 octobre – 16h30 Découvrez la magie de l’astronomie à l’aide du planétarium mobile d’Astro et sac à dos. Son animateur saura vous guider dans l’Univers majestueux des étoiles et vous faire découvrir la fabuleuse histoire de la conquête de l’espace.

2 séances au choix, sur inscription (à partir de 6 ans) à l’Ancien Hôtel de Ville de Rouffach : Mercredi 6 octobre 2021: soit à 10h30 ou à 16h30 (durée 1h) Grand Est>Haut-Rhin

Médiathèque – Ludothèque "Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux" 12B Place de la République 68250 Rouffach

