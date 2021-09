Climat & santé : quels impacts du changement climatique sur notre santé ? Médiathèque Lucien Jacques, 2 octobre 2021, Gréoux-les-Bains.

Fête de la science 02 octobre

Médiathèque Lucien Jacques Réseau lecture publique DLVA. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00 à 16h30

Le réchauffement climatique a des effets sur la biodiversité, l’économie… et aussi sur la santé humaine !Gilles Nalbone mettra en lumière les liens souvent méconnus entre le changement de climat et l’émergence de défis sanitaires. Directeur de Recherche Inserm émérite et auteur d’une centaine de publications internationales dans le domaine du métabolisme des lipides, de la nutrition et des mécanismes cellulaires et moléculaires inflammatoires de l’athéroscléros, Gilles Nalbone est conférencier en santé environnement dans le domaine des PE et des maladies métaboliques, de la pollution de l’air et des maladies cardiovasculaires.

Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Médiathèque Lucien Jacques Avenue des Thermes 04800 Gréoux-les-Bains 04800

organisateur : https://mediatheques.dlva.fr/ Médiathèque Lucien Jacques