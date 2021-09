Carpentras Médiathèque l'Inguimbertine Carpentras, Vaucluse La smartphonique Médiathèque l’Inguimbertine Carpentras Catégories d’évènement: Carpentras

2 octobre 2021, Carpentras. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque l'Inguimbertine Inguimbertine. Entrée libre

samedi 02 octobre – 15h00 Chacun se déplace avec un mini laboratoire dans sa poche mais ne le sait pas forcément. Nous verrons comment détourner ces objets du quotidien pour faire des mesures partout et dans différents domaines : analyse de sons, de lumière, d’images microscopiques, de signaux électriques…

Après quelques expériences réalisées avec le public, nous verrons comment cette discipline a rejoint les bancs de l’université et en particulier des bibliothèques universitaires pour réaliser des projets libres pour les étudiants. Les enseignants de lycée et collège s’en emparent aussi, cela pourra être une façon d’ouvrir le débat sur les nouvelles méthodes pédagogiques et leur avenir. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Vaucluse

Médiathèque l’Inguimbertine 180 Place Aristide Briand 84200 Carpentras 84200 organisateur : www.univ-amu.fr Médiathèque l’Inguimbertine

