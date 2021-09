La Trinité Médiathèque Les Quatres-Chemins Alpes-Maritimes, La Trinité Astronomie et mythologie (association PARSEC et Ville La Trinité) Médiathèque Les Quatres-Chemins La Trinité Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

La Trinité

Astronomie et mythologie (association PARSEC et Ville La Trinité) Médiathèque Les Quatres-Chemins, 9 octobre 2021, La Trinité. Fête de la science 09 octobre

Médiathèque Les Quatres-Chemins Association Parsec. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 11h00 à 12h30

samedi 09 octobre – 13h00

samedi 09 octobre – 17h00

samedi 09 octobre – 19h00 Dans le cadre de la Fête De la Science 2021, ayant lieu du 1 au 11 octobre 2021, l’association Parsec et la mairie de la Trinité s’associent afin d’organiser un événement se déroulant sur toute la journée du 9 octobre 2021.

La journée débutera à 11h, à la médiathèque des Quatre Chemins, avec une conférence menée par un intervenant de l’association. Les thématiques abordées seront celles des étoiles, des constellations et de leurs appellations, faisant le lien avec les axes patrimoniaux de la politique culturelle mise en œuvre par la commune.

De 13h à 17h, trois animations seront proposées simultanément, dans le centre-ville de La Trinité :

– Des séances de planétarium à la médiathèque. Cette animation a pour objectif de mettre en avant le mouvement apparent du ciel et des astres et ainsi d’évoquer la rotation de la Terre, d’apprendre à identifier les constellations circumpolaires et notamment l’Étoile Polaire, et de raconter une ou des légendes du ciel. Chaque séance durera 30 minutes.

– Des séances d’observation du Soleil : L’observation du Soleil se fait par projection, réalisée à l’aide d’un télescope. Cette animation fait notamment appel aux connaissances scientifiques du public, par le biais d’un jeu de questions réponses. Ce moment nous permet aussi de sensibiliser les participants aux dangers liés à l’observation du Soleil.

– Une présentation du Système Solaire, via le chemin planétaire de La Trinité : Ce dernier se compose de plaques chacune associée à une planète de notre système, avec une plaque dédiée à notre étoile : le Soleil, l’espace entre chaque plaque représente à l’échelle les distances entre les planètes. Lors de cette animation, le public pourra donc découvrir le Système Solaire au fil d’une balade, où d’une plaque à l’autre, nous expliquerons la composition de notre système.

À 17 h, une randonnée (sur pré-inscription) est organisée avec les éducateurs sportifs de la mairie de La Trinité. Cette activité propose au public d’aller assister à la « Soirée Ciel Ouvert » en empruntant le parcours pédestre menant du centre-ville de La Trinité à l’Astrorama. Le public ne participant pas à cette randonnée devra se rendre par ses propres moyens à la soirée et une navette permettant de monter à l’Astrorama sera mise en place pour les personnes à mobilité réduite.

Une fois sur place, le public participera à la « Soirée Ciel Ouvert » à l’Astrorama, de 19h à 23h. Basées sur l’actualité spatiale et astronomique, nos soirées « Ciel Ouvert » permettent à chacun, petit ou grand, d’accroître ses connaissances scientifiques, mais aussi de découvrir comment observer le ciel à l’œil nu et au télescope. Au programme : “De l’oeil nu au télescope”, “gravitation et impesanteur”, “action-réaction” avec démonstration de tirs de fusées à eau, lecture du ciel, observations.

Enfin, deux navettes seront disponibles pour les personnes à mobilité réduite et pour les personnes ayant participé à la randonnée pour redescendre au centre-ville de la Trinité. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-Maritimes

Médiathèque Les Quatres-Chemins Boulevard Francois Suarez 06340 La Trinité 06340 organisateur : Médiathèque Les Quatres-Chemins

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, La Trinité Autres Lieu Médiathèque Les Quatres-Chemins Adresse Boulevard Francois Suarez 06340 La Trinité Ville La Trinité lieuville Médiathèque Les Quatres-Chemins La Trinité