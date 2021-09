Linas Médiathèque Les Muses Essonne, Linas A la découverte de l’astronomie Médiathèque Les Muses Linas Catégories d’évènement: Essonne

A la découverte de l’astronomie Médiathèque Les Muses, 14 octobre 2021, Linas. Fête de la science 01 – 14 octobre

Médiathèque Les Muses Médiathèque Les Muses. Entrée libre En présentiel Grand public.

vendredi 01 octobre – 16h00 à 18h30

samedi 02 octobre – 10h00

mardi 05 octobre – 16h00 à 18h30

mercredi 06 octobre – 10h00 à 18h30

jeudi 07 octobre – 16h00 à 18h30

vendredi 08 octobre – 16h00 à 18h30

samedi 09 octobre – 10h00

mardi 12 octobre – 16h00 à 18h30

mercredi 13 octobre – 10h00 à 18h30

jeudi 14 octobre – 16h00 à 18h30 Cette exposition vous permettra de partir à la découverte de l’univers et de découvrir les technologies utilisées pour l’explorer. Île-de-France>Essonne

Médiathèque Les Muses 101 rue de la Division Leclerc 91310 Linas 91310 organisateur : https://mediatheque-linas.c3rb.org/ Médiathèque Les Muses

