A la découverte de l'astronomie Médiathèque Les Muses, 2 octobre 2021, Linas. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque Les Muses. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 11h15 à 12h30

samedi 02 octobre – 14h00 à 15h15

samedi 02 octobre – 15h30

Qu'est-ce que le système solaire, les planètes et les constellations ? Comment fonctionnent-ils ? Comment s'expliquent l'alternance du jour et de la nuit ou encore des saisons ? Comment fonctionne l'ISS ? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, la médiathèque de Linas vous convie à des ateliers sur l'astronomie. Pour clore la séance, un focus sur l'ISS et sur Thomas Pesquet sera proposé.

Médiathèque Les Muses 101 rue de la Division Leclerc 91310 Linas

