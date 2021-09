Angres Médiathèque L'Embellie Angres, Pas-de-Calais L’Embellie dans les étoiles Médiathèque L’Embellie Angres Catégories d’évènement: Angres

Pas-de-Calais

L’Embellie dans les étoiles Médiathèque L’Embellie, 13 octobre 2021, Angres. Fête de la science 02 – 13 octobre

Médiathèque L’Embellie Médiathèque L’Embellie – Angres. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mardi 05 octobre – 09h30 à 12h00

mardi 05 octobre – 14h00 à 18h30

mercredi 06 octobre – 09h30 à 12h00

mercredi 06 octobre – 14h00 à 18h30

jeudi 07 octobre – 16h30

vendredi 08 octobre – 16h30

samedi 09 octobre – 09h30 à 12h00

samedi 02 octobre – 10h00

samedi 02 octobre – 14h00 à 15h30

mercredi 13 octobre – 14h00 à 15h30

mercredi 13 octobre – 16h00 Pour la première fois, l’Embellie fête la science.

Nous proposons un temps fort pour tous les publics autour de la science et notamment de l’astronomie.

Des ateliers pratiques pour les plus jeunes, accompagnés de leurs parents, mais aussi une exposition pour toute la famille.

La thématique de cette année « l’émotion de la découverte » nous permet de vous faire voyager au-delà des étoiles et de vous faire découvrir les différentes conquêtes spatiales, engins spatiaux et le mode de vie dans l’espace.

Au Programme:

Exposition “Le Grand tour de l’univers” du 1er au 9 Octobre visible pendant les heures d’ouverture de la médiathèque.

Atelier “Fusées à eau” de 10h à 12h, le samedi 02 Octobre, à partir de 3 ans.

Jeu “Survie sur Mars” de 14h à 16h, le samedi 02 Octobre, à partir de 6 ans.

Atelier créatif “le Système solaire”, le mercredi 06 Octobre de 14h à 15h30, à partir de 6 ans.

Lecture “Vers l’infini et l’au-delà” , le mercredi 06 Octobre de 16h à 17h, à partir de 2 ans. Hauts-de-France>Pas-de-Calais

Médiathèque L’Embellie 8 Rue des Ecoles 62143 Angres 62143 organisateur : Médiathèque L’Embellie

Détails Catégories d’évènement: Angres, Pas-de-Calais Autres Lieu Médiathèque L'Embellie Adresse 8 Rue des Ecoles 62143 Angres Ville Angres lieuville Médiathèque L'Embellie Angres