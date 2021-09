Colombelles Médiathèque Le Phénix Calvados, Colombelles Escape Game Médiathèque Le Phénix Colombelles Catégories d’évènement: Calvados

Colombelles

Escape Game Médiathèque Le Phénix, 2 octobre 2021, Colombelles. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque Le Phénix. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 11h00 à 12h30 L’humanité est en péril, un scientifique a trouvé un vaccin pour une mystérieuse maladie qui éradique toute personne. À travers plusieurs expériences, parviendrez-vous à finaliser sa création et à sauver l’humanité ? Vous n’aurez qu’une heure pour nous le prouver. Normandie>Calvados

Médiathèque Le Phénix 10 Rue Elsa Triolet 14460 Colombelles

