La Terre vue du cœur ! Médiathèque Le Grenier des Arts, 2 octobre 2021, Magnanville.

Fête de la science 02 octobre

Médiathèque Le Grenier des Arts Médiathèque Le Grenier des Arts. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00

Autour d’Hubert Reeves et du sociologue Frédéric Lenoir, des scientifiques, auteurs et artistes nous interpellent : la biodiversité est aujourd’hui menacée ? Si certains humains sont à l’origine de la crise, d’autres, de plus en plus nombreux, s’y attaquent à bras le corps et créent des solutions.

Diffusion du documentaire sur les thématiques de la nature, la biodiversité, l’écologie suivi d’un temps d’échange et conseils lectures pour aller plus loin.

Île-de-France>Yvelines

Médiathèque Le Grenier des Arts 2 rue de la mare pasloue 78200

organisateur : http://www.bibliotheque-mairie-magnanville.net/bibliotheque-mairie-magnanville.net/opac Médiathèque Le Grenier des Arts