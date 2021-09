Les Sables-d'Olonne Médiathèque Le Globe Les Sables-d'Olonne, Vendée Vivre et travailler à bord de la Station spatiale internationale – par Pierre-François MOURIAUX et la Médiathèque Le Globe Médiathèque Le Globe Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Vendée

Vivre et travailler à bord de la Station spatiale internationale – par Pierre-François MOURIAUX et la Médiathèque Le Globe Médiathèque Le Globe, 9 octobre 2021, Les Sables-d'Olonne. Fête de la science 09 octobre

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 10h30 à 12h00 Depuis que tu es né, des hommes et des femmes du monde entier vivent et travaillent en permanence à bord de l’ISS, la Station spatiale internationale. C’est un gigantesque Meccano qui a été assemblé à 400 km d’altitude et qui tourne autour de la Terre en 90 minutes. Le Soleil s’y lève 16 fois par jour, la sensation de poids y a disparu, les hommes, les objets « flottent » et les liquides se mettent en boule.

A quoi ressemble l’ISS, à quoi sert-elle, quel est le quotidien de ses occupants, comment se prépare-t-on à une mission spatiale… ? Autant de sujets, et d’autres, dont nous pourrons discuter, sans oublier de répondre à la fameuse question : comment fait-on pipi en micropesanteur ?

Conférence présentée par Pierre-François Mouriaux – Journaliste, responsable de la rubrique Espace à Air & Cosmos, auteur jeunesse et conférencier

Président de l’association Histoires d’espace et de la Commission Astronautique et Techniques Spatiales de la Société Astronomique de France

Public : à partir de 7 ans (sur réservation – Médiathèque Le Globe – 02 51 21 13 22)

Le Samedi 09 Octobre 2021 à 10 H 30

Médiathèque Le Globe – Espace Jeunesse- rue de Verdun – 85100 LES SABLES D’OLONNE Pays de la Loire>Vendée

Médiathèque Le Globe Rue de Verdun 85100 Les Sables-d’Olonne 85100 organisateur : https://www.museedusable.com Médiathèque Le Globe

