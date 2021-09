Cran-Gevrier médiathèque La Turbine Cran-Gevrier, Haute-Savoie Jeu de piste médiathèque La Turbine Cran-Gevrier Catégories d’évènement: Cran-Gevrier

Haute-Savoie

Jeu de piste médiathèque La Turbine, 6 octobre 2021, Cran-Gevrier. Fête de la science 06 octobre

médiathèque La Turbine Raphaël DUMAS. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h30 Au travers d’un jeu de piste, venez débusquer des énigmes dispatchées dans le secteur Sciences de la médiathèque jusqu’à l’exposition sur le corps humain de La Turbine ! L’occasion de découvrir toutes les ressources qu’offre ce secteur de la médiathèque, au-delà des livres et de créer aussi une passerelle vers l’exposition de science. Auvergne-Rhône-Alpes>Haute-Savoie

médiathèque La Turbine 3 rue des tisserands 74960 Cran-Gevrier 74960 organisateur : médiathèque La Turbine

Détails Catégories d’évènement: Cran-Gevrier, Haute-Savoie Autres Lieu médiathèque La Turbine Adresse 3 rue des tisserands 74960 Cran-Gevrier Ville Cran-Gevrier lieuville médiathèque La Turbine Cran-Gevrier