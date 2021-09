Briançon Médiathèque La Ruche Briançon, Hautes-Alpes Programmer… un jeu d’enfant ! Médiathèque La Ruche Briançon Catégories d’évènement: Briançon

Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 14h00 Logiciel incontournable pour faire découvrir la programmation aux enfants, Scratch (avec son célèbre chat orange) est utilisé dans le monde entier.

Par petits groupes, les enfants exploreront les infinies possibilités offertes par Scratch pour créer des projets graphiques (histoires, animations ou jeux vidéo…) et se lanceront dans l’aventure du codage.

Les premières bases en poche, les codeurs en herbe créeront de nouveaux programmes pour prendre le contrôle du robot Thymio et imaginer des défis amusants et créatifs.

> avec une médiatrice scientifique de Gap Sciences Animation 05



Durée : 2hÀ partir de 8 ans

Rdv à la Médiathèque La Ruche à Briançon

Réservation obligatoire : 04 92 20 46 01 – mediatheque@mairie-briancon.fr

