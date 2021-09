Briançon Médiathèque La Ruche Briançon, Hautes-Alpes Dis, c’est quoi un robot ? Médiathèque La Ruche Briançon Catégories d’évènement: Briançon

mercredi 06 octobre – 10h00 À travers jeux, expériences et manipulations, les enfants entreront dans l’intimité des robots, pour comprendre ce qu’ils sont… et ce qu’ils ne sont pas !

Ils exploreront les capacités et le fonctionnement de différents robots et découvriront Thymio, un robot spécialement conçu pour s’initier à la robotique.

Petit à petit, ils apprendront comment communiquer avec le robot Thymio, lui donner des instructions et le faire interagir avec son environnement, grâce à la programmation.

> avec une médiatrice scientifique de Gap Sciences Animation 05

Durée : 2hÀ partir de 8 ans

Rdv à la Médiathèque La Ruche à Briançon

Réservation obligatoire : 04 92 20 46 01 – mediatheque@mairie-briancon.fr Provence-Alpes-Côte d’Azur>Hautes-Alpes

Médiathèque La Ruche Avenue du 159e Ria 05100 Briançon 05100 organisateur : http://www.ccbrianconnais.fr/ Médiathèque La Ruche

