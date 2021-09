Sainte-Tulle Médiathèque La Passerelle Alpes-de-Haute-Provence, Sainte-Tulle Levons le voile sur la lumière Médiathèque La Passerelle Sainte-Tulle Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Levons le voile sur la lumière Médiathèque La Passerelle, 6 octobre 2021, Sainte-Tulle. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque La Passerelle Réseau lecture publique DLVA. Entrée libre En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 18h00 Qu’est-ce que la lumière ? Pourquoi peut-on voir à travers certains matériaux et pas d’autres, faits pourtant des mêmes atomes ? Qu’est-ce qu’un laser ? La lumière a-t-elle une vitesse ? Qu’est-ce que le fond diffus cosmologique ? Autant de questions qui ne sont pas si anodines et qui peuvent nous faire voyager loin parmi les galaxies présentes jusqu’au big-bang pour revenir à un simple diamant.

Guy Willermoz, chercheur au CEA, en s’appuyant sur l’exposition « L’Odyssée de la Lumière » exposera les bases physiques liées à la lumière visible et invisible puis des exemples concrets d’applications et de recherche au CEA. Pour finir, les participants pourront imaginer ensemble la cape d’invisibilité d’Harry Potter. Provence-Alpes-Côte d’Azur>Alpes-de-Haute-Provence

Médiathèque La Passerelle 04220 Sainte-Tulle 04220 organisateur : https://mediatheques.dlva.fr/

