samedi 02 octobre – 10h30 à 12h00

samedi 02 octobre – 14h30 à 16h00 Escape game “Panique dans la bibliothèque”: Cinq vraies fausses idées ont été cachées dans le scénario du jeu. La mission des joueur·se·s ? S’appuyer sur leur sens de l’observation, le travail d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais attention, l’horloge tourne… Il leur faudra aller vite pour achever ce défi ! Normandie>Orne

Médiathèque La Grande Nouvelle – Médiathèques de Flers Agglo 8, rue Saint Denis 61600

