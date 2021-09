Pignan Médiathèque La Gare - Pignan Hérault, Pignan Atelier scientifique Médiathèque La Gare – Pignan Pignan Catégories d’évènement: Hérault

Atelier scientifique Médiathèque La Gare – Pignan, 6 octobre 2021, Pignan. Fête de la science 06 octobre

Médiathèque La Gare – Pignan Renée MORALES. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

mercredi 06 octobre – 17h30 Venez découvrir le côté “magique” des sciences avec des expériences sur le thème de la lumière et fabriquer des illusions d’optique. À partir de 5 ans. Occitanie>Hérault

Médiathèque La Gare – Pignan Avenue du Grand Jeu, 34570, Pignan 34570 organisateur : Médiathèque La Gare – Pignan

