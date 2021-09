Le Grand-Lemps Médiathèque La Fée Verte Isère, Le Grand Lemps A table la planète ! Médiathèque La Fée Verte Le Grand-Lemps Catégories d’évènement: Isère

Le Grand Lemps

A table la planète ! Médiathèque La Fée Verte, 2 octobre 2021, Le Grand-Lemps. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque La Fée Verte Médiathèque La Fée Verte. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 à 11h30 L’alimentation nous concerne tous, pourtant, elle revêt des formes bien différentes selon où l’on se trouve dans le monde. Cette conférence, animée par une anthropologue spécialiste de l’alimentation, abordera à travers des photos, des thèmes tels que la consommation, l’équilibre alimentaire, l’aliment naturel ou transformé, les déchets, la mondialisation, voire même la composition de la famille. Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

Médiathèque La Fée Verte 7 Rue Joliot Curie 38690 Le Grand-Lemps 38690 organisateur : Médiathèque La Fée Verte

Détails Catégories d’évènement: Isère, Le Grand Lemps Autres Lieu Médiathèque La Fée Verte Adresse 7 Rue Joliot Curie 38690 Le Grand-Lemps Ville Le Grand-Lemps lieuville Médiathèque La Fée Verte Le Grand-Lemps