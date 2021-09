Domène Médiathèque Jules Verne Domène, Isère Animation Club Robots Médiathèque Jules Verne Domène Catégories d’évènement: Domène

Isère

Animation Club Robots Médiathèque Jules Verne, 2 octobre 2021, Domène. Fête de la science 02 octobre

Médiathèque Jules Verne Médiathèque Jules Verne. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 Présentation de 6 robots: Thymio, Ozobot, Sphero, Cozmo, Cubetto et Cubelets, tous très simples d’utilisation et pour tous âges Auvergne-Rhône-Alpes>Isère

Médiathèque Jules Verne Place Compagnie Stéphane 38420 Domène 38420 organisateur : http://domene.opac3d.fr Médiathèque Jules Verne

Détails Catégories d’évènement: Domène, Isère Autres Lieu Médiathèque Jules Verne Adresse Place Compagnie Stéphane 38420 Domène Ville Domène lieuville Médiathèque Jules Verne Domène