Notre cerveau… Médiathèque Jean-Pierre Melville, 2 octobre 2021, Paris.

Fête de la science 02 octobre

Médiathèque Jean-Pierre Melville Bibliocité pour les bibliothèques de la Ville de Paris. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 15h00 à 16h30

Organe mystérieux, le cerveau fascine…

Pour le comprendre, nous avons demandé au spécialiste de la question, Hervé Chneiweiss, de nous emmener aux confins de cet organe merveilleux. Plonger au cœur du cerveau revient alors à faire un grand voyage. Du plus simple au plus complexe, avec l’appui de photographies scientifiques, l’auteur convoque, en parallèle, des peintres et des poètes – ceux qui, fascinés, l’ont évoqué et ceux, plus expérimentaux, qui, tel Michaux, se sont servis du dérèglement de cet organe pour créer. Autant de regards émerveillés face à la minutie et la complexité de cet univers qui campe dans notre tête.

En partenariat avec l’Association Science Technologie Société (ASTS) et avec la librairie Jonas

Île-de-France>Paris

Médiathèque Jean-Pierre Melville 79 Rue Nationale 75013 Paris 75013

organisateur : Médiathèque Jean-Pierre Melville