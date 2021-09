Course à pied : le Trail Scientifique Clécy Normandie Médiathèque Jean Marot, 2 octobre 2021, Mathieu.

samedi 02 octobre – 16h00 à 17h30

C’est au cœur de la Suisse normande que se tiendra un événement inédit, en novembre 2021 : une course d’ultra endurance dédiée à la recherche scientifique.

Des recherches sur l’optimisation de la performance

Comment le corps humain s’adapte-t-il aux conditions extrêmes ? Comment les sportifs de haut niveau parviennent-ils à repousser les limites de l’endurance physique et mentale ?

Ces questions font, depuis longtemps, l’objet d’études menées par l’unité de recherche COMETE (UMR-S 1075 UNICAEN-INSERM) auprès, notamment, des coureurs en Ultra Marathon, des navigateurs en solitaire, ou encore des pilotes du Rallye Dakar. Mais ces études se heurtent souvent aux enjeux sportifs des compétitions : elles sont donc le plus souvent menées avant ou après l’effort physique, mais rarement pendant.

Une compétition unique en son genre

C’est pour répondre à cette difficulté qu’un trail dédié à la recherche scientifique sera organisé à Clécy (14), du 11 au 13 novembre 2021.

« Cet événement permettra de faire évoluer les entraînements des coureurs grâce à une connaissance plus fine de leurs paramètres physiologiques », souligne Benoît Mauvieux, maître de conférences en sciences des activités physiques & sportives et fondateur du Trail scientifique Clécy Normandie.

Le jeudi 11 novembre 2021, 60 coureurs, hommes et femmes, prendront le départ d’une course de 154 km avec 6 000 m de dénivelé positif. Des tests physiologiques seront réalisés au sein même du Centre de pleine nature Lionel Terray de Clécy. D’autres tests seront également effectués avant et pendant plusieurs jours après la course afin de recueillir des informations sur la récupération. Auprès de ces athlètes, onze laboratoires internationaux mèneront des études sur la fatigue cardiaque, musculaire et tendineuse, sur la température corporelle, la vigilance, la privation de sommeil, la posture et l’équilibre, la biomécanique de la foulée, la nutrition.

Un entretien filmé et retransmis en direct

Cet entretien sera filmé professionnellement, retransmis en direct sur Internet (Youtube et Facebook Live du département du Calvados) et dans plusieurs bibliothèques des départements bas-normands (Calvados, Manche et Orne). Il restera disponible par la suite sur la chaîne Youtube du département du Calvados.

