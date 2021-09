Mayenne Médiathèque Jean Loup Trassard Mayenne À la découverte du MiniLab Médiathèque Jean Loup Trassard Mayenne Catégorie d’évènement: Mayenne

Médiathèque Jean Loup Trassard Médiathèque de Mayenne, Mayenne Communauté. Réservation obligatoire En présentiel Grand public.

samedi 02 octobre – 10h00 à 11h30

samedi 02 octobre – 14h00 à 15h30

mercredi 06 octobre – 14h00 Dans l’esprit de l’espace de création et de découverte technique, scientifique et numérique créé au sein de la médiathèque, venez découvrir la brodeuse numérique, l’imprimante 3D ainsi les dispositifs de réalité virtuelle. Pays de la Loire>Mayenne

Médiathèque Jean Loup Trassard Le Grand Nord 1 esplanade François Mitterrand 53104 Mayenne 53104 organisateur : Médiathèque Jean Loup Trassard

