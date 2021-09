Pérols Médiathèque Jean Giono - Pérols Hérault, Pérols Projection du film Le Mystère de la matière noire de Cécile Denjean (France, 2012, 54 MIN) Médiathèque Jean Giono – Pérols Pérols Catégories d’évènement: Hérault

Pérols

Projection du film Le Mystère de la matière noire de Cécile Denjean (France, 2012, 54 MIN) Médiathèque Jean Giono – Pérols, 9 octobre 2021, Pérols. Fête de la science 09 octobre

Médiathèque Jean Giono – Pérols Renée MORALES. Entrée libre En présentiel Grand public.

samedi 09 octobre – 15h00 Où est passé l’Univers ? 95% de la matière s’est volatilisée ! Impossible de la voir, du moins dans nos modèles physiques standards. Astronomes, physiciens et cosmologues ont décidé de mettre toute la puissance technologique imaginable au profit de cette enquête cruciale : quelle est cette matière invisible qui peuple l’univers ? Aux quatre coins du monde, des expériences spectaculaires se multiplient, dans l’espace, sous terre, dans les mers, pour être le premier à capter l’une de ces énigmatiques particules de matière noire.

Tout public. Entrée libre dans la limite des places disponibles et de la jauge liée au contexte sanitaire. Occitanie>Hérault

Médiathèque Jean Giono – Pérols 30, rue Gaston Bazille, 34470, Pérols 34470 organisateur : Médiathèque Jean Giono – Pérols

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Pérols Autres Lieu Médiathèque Jean Giono - Pérols Adresse 30, rue Gaston Bazille, 34470, Pérols Ville Pérols lieuville Médiathèque Jean Giono - Pérols Pérols